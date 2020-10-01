Malatya'da "torbacı" operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1871 yeşil reçeteye tabi hap ve 1,30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.E, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:25 - Kaynak: AA
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