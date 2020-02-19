Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 53 gram sentetik uyuşturucu, 110 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 9 mermi ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, aranan 1 şüphelinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.