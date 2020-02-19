Malatya'da "torbacı" operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da "torbacı" operasyonu: 11 gözaltı

8 saat önce

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 53 gram sentetik uyuşturucu, 110 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 9 mermi ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, aranan 1 şüphelinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdılar: 50 gözaltı Mecidiyeköy'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı DJ uyuşturucu satıcısı çıktı Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:19:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da "torbacı" operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]