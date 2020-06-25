Malatya'da torbacı operasyonu - Son Dakika

Malatya'da torbacı operasyonu

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda, 2 bin 100 adet uyuşturucu hap ile 0,52 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, F.K., E.K.,H.A.D. ve M.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da torbacı operasyonu - Son Dakika
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