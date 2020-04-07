Malatya'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı
6 saat önce
Malatya'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 70,00 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:11 Kaynak: İHA
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