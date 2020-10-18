Malatya'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Malatya polisi tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri torbacı olarak 'tabir' edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3'ü pompalı tüfek olmak üzere 6 ruhsatsız silah, 665 yeşil reçeteye tabi hap, 40 gram esrar ele geçirilirken, şüpheliler C.K, A.L. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan adli işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MALATYA