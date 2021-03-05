Malatya'da torbacı operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da torbacı operasyonu: 2 tutuklama

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 45 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

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