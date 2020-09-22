Malatya'da "torbacı" operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Adreslerde yapılan aramada 1293 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya 'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi

Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu