Malatya'da torbacı operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Konu ile ilgili gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Malatya 'da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Norveç basını Türkiye yenilgisi sonrası çılgına döndü: Bundan daha kara gece olamaz

İzmir'de 9 flamingonun şüpheli ölümü! Sebebi zehirlenme değil

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı