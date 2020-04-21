Malatya'da torbacı operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 39,66 gram metamfetamin maddesi, 0,54 gram esrar maddesi, 26 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Malatya 'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

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