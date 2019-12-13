Malatya'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

6 saat önce

Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama, System.String[]

Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmaların ardından Malatya, Mersin ve Tekirdağ'da belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 13 kişiyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:29 Kaynak: İHA
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