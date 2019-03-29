Malatya'da 'Torbacı' Operasyonunda 4 Tutuklama

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında kentte çok sayıda adrese yaptıkları baskında 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Malatya

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