Son Dakika Haberleri: Malatya'da 'Torbacı' Operasyonunda 4 Tutuklama

Malatya'da 'Torbacı' Operasyonunda 4 Tutuklama

59 dakika önce

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Malatya'da 'Torbacı' Operasyonunda 4 Tutuklama, System.String[]
MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında kentte çok sayıda adrese yaptıkları baskında 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:15 Kaynak: DHA

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