Malatya'da, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 540 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan birisi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.