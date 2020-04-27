Malatya'da

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramada 13 gram sentetik uyuşturucu, 33 kök Hint keneviri ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 955 lira ele geçirildi.

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