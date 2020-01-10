Malatya'da trafik denetimleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Malatya'da trafik denetimleri gerçekleştirildi

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Malatya'da trafik denetimleri gerçekleştirildi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetiminde sürücülere İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla bilgi verildi.

Denetimler sırasında drone de kullanıldı.

Yeşilyurt ilçesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrenci taşıyan okul servis araçlarını durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Öğrencilerin daha güvenli bir ortamda yolculuk yapması amacıyla yapılan denetimde trafik timleri öğrencilere servis araçlarına biner binmez mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını, şoförün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Servis şoförleri de trafik kurallarına uymaları konusundan uyarıldı.

Doğanşehir, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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