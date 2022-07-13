Malatya'da trafik helikopterle havadan denetlendi - Son Dakika
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Malatya'da trafik helikopterle havadan denetlendi

13.07.2022 15:16
Malatya'da trafik helikopterle havadan denetlendi

Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte, il genelinde kara yollarındaki trafiği havadan denetledi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte, il genelinde kara yollarındaki trafiği havadan denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin ve beraberindeler, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında kara yolu üzerinde turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerde artış olacağını göz önünde bulundurarak denetimler gerçekleştirdi.

Şahin ve beraberindekiler, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, olası trafik kazalarını önlemek maksadıyla Arapgir, Arguvan, Yazıhan, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe yollarını ve alınan trafik tedbirlerini helikopter ile havadan kontrol etti.

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Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da trafik helikopterle havadan denetlendi - Son Dakika

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