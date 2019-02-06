Son Dakika Haberleri: Malatya'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı

28 dakika önce

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya Kayseri Kara Yolu Akçadağ İlçesi Kozluca Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 EV 933 plakalı tır, şarampole devrildi.

Kazada aracından sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aynı güzergahta sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen kar küreme aracı devrildi.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:51 Kaynak: AA

Akçadağ, Kayseri, Malatya, Güncel
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