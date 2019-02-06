Malatya'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı
28 dakika önce
Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malatya
'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malatya Kayseri
Kara Yolu Akçadağ
İlçesi Kozluca
Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 EV 933 plakalı tır, şarampole devrildi.
Kazada aracından sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aynı güzergahta sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen kar küreme aracı devrildi.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:51 Kaynak: AA
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