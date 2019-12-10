Son Dakika Haberleri: Malatya'da trafik kazaları: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Malatya'da trafik kazaları: 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'da trafik kazaları: 3 yaralı

6 saat önce

Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazaları: 3 yaralı, System.String[]

Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 44 DJ 781 plakalı otomobil, 44 ABJ 178 ve 02 AAR 218 plakalı otomobille İnönü Caddesi'nde çarpıştı.

Zincirleme kazada yaralanan otomobillerdeki B.T. ve H.D, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı.

Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde ise F.S. yönetimindeki 44 BH 849 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki bir araca çarptı.

Kazada, hafif yaralanan F.S, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Kış lastiği takmayan 1742 araca ceza kesildi Türkiye'nin yerli otomobil özleminde sona gelindi! Erdoğan test sürüşü yapacak İkiye ayrılan araçtan sağ çıktı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:19:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da trafik kazaları: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]