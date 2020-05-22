Malatya'da trafik kazaları mobeseye yansıdı - Son Dakika

Malatya'da trafik kazaları mobeseye yansıdı

Malatya'da trafik kazaları mobeseye yansıdı Malatya'da meydana trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Malatya'da trafik kazaları mobeseye yansıdı MALATYA - Malatya'da meydana trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına kazaların bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan kazalarda sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Kameraya yansıyan görüntülerde ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları dikkat çekerken,İl Emniyet Müdürlüğü, yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayalara trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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