Son Dakika Haberleri: Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan E.Y. idaresindeki 44 KE 446 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete seyir halinde olan B.Ç. yönetimindeki 44 FR 561 plakalı otomobil Sancaktar Mezarlığı mevkisinde çarpıştı.Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:05 Kaynak: İHA

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