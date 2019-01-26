Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
17 dakika önce
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Malatya
'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
O.G. yönetimindeki 34 FT 6204 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi
'nde B.A'nın kullandığı 44 T 0077 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü B.A, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:57 Kaynak: AA
19 Dairesi, 9 Otomobili Vardı! Şimdi Bir Odaya Muhtaç
Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere Seslendi: Fiyatları Artıranları Hesaba Çekin