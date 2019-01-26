Son Dakika Haberleri: Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

17 dakika önce

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

O.G. yönetimindeki 34 FT 6204 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde B.A'nın kullandığı 44 T 0077 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü B.A, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:57 Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Malatya, Güncel
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