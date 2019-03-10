Son Dakika Haberleri: Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

57 dakika önce

Malatya'da elektrikli bisikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da elektrikli bisikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; İ.A. (45) idaresindeki elektrikli bisiklet, A.Ç.'nin (23) kullandığı 44 T 0077 plakalı ticari taksiye çarptı.Kazada,elektrikli bisiklet sürücüsü İ.A. yaralandı.

Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:43 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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