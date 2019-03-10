Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
57 dakika önce
Malatya'da elektrikli bisikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malatya
'da elektrikli bisikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas
Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; İ.A. (45) idaresindeki elektrikli bisiklet, A.Ç.'nin (23) kullandığı 44 T 0077 plakalı ticari taksiye çarptı.Kazada,elektrikli bisiklet sürücüsü İ.A. yaralandı.
Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:43 Kaynak: İHA
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