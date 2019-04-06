Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malatya
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
S.G, (55) idaresindeki 44 KF 4470 plakalı otomobil, çevre yolu İstasyon Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan Gültekin, 112 Acil Servis
ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:25 Kaynak: AA
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