Son Dakika Haberleri: Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi, Göztepe Caddesi'nde Cumali K, idaresindeki 44 ES 268 plakalı otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi, Göztepe Caddesi'nde Cumali K, idaresindeki 44 ES 268 plakalı otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden kurtarılan Cumali K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:26 Kaynak: AA
Göztepe Mahallesi, Battalgazi, Malatya, Güncel
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