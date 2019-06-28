Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
6 dakika önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:58 Kaynak: AA
'nın Doğanşehir
ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cevdet Coşkun yönetimindeki 06 FY 5608 plakalı tır, Kelhalil mevkisinde Kazım Şahin
idaresindeki 44 NE 266 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Şahin, 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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