Son Dakika Haberleri: Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

6 dakika önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cevdet Coşkun yönetimindeki 06 FY 5608 plakalı tır, Kelhalil mevkisinde Kazım Şahin idaresindeki 44 NE 266 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:58 Kaynak: AA
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