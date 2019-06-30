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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 34 GF 3790 plakalı otomobil ile K.Ç. yönetimindeki 34 JD 1306 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.
Kazada S.K. yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
Battalgazi, Malatya, Yerel
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