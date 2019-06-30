Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
'da trafik kazası: 1 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi
ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 34 GF 3790 plakalı otomobil ile K.Ç. yönetimindeki 34 JD 1306 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.
Kazada S.K. yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal
Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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