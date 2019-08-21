Son Dakika Haberleri: Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle İshak Yağcı Caddesi'nde E.Y. idaresindeki 44 EP 335 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen O.A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü O.A. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeni Mahalle, Doğanşehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:16 Kaynak: AA
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