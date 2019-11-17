Son Dakika Haberleri: Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Malatya'da takla atarak ters dönen jipin sürücüsü yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'da takla atarak ters dönen jipin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Şehir Mezarlığı mevkiinde seyir halinde olan H.C. (22) yönetimindeki 06 EU 2120 plakalı jip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak ters döndü.Kaza da araç sürücüsü H.C. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı şahs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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