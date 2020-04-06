Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın ATV ile çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Mehmet Çelik idaresindeki 63 N 0047 plakalı ticari araç D-300 kara yolu Somuncu Baba Bulvarı üzerinde aynı yöne ilerleyen Duran Pekdemir'in kullandığı ATV ile çarpıştı.

Yaralanan ATV sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk tedavisi yapılan ATV sürücüsü, hayati tehlikesi bulunduğu için Malatya'ya sevk edildi.

Olay nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.