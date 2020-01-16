Malatya'da trafik kazası: 2 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da trafik kazası: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Malatya'da trafik kazası: 2 ağır yaralı

6 saat önce

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 2 ağır yaralı, System.String[]

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.Y. (25) idaresindeki 01 HN 033 plakalı otomobil İnönü Üniversitesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan C.Ö. (15) yaralandı. Kazada ağır yaralanan K.Y. ile C.Ö. Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:17 Kaynak: İHA
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