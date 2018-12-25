Son Dakika Haberleri: Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde bir tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde bir tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya - Sivas karayolu Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkisinde yaşanan kazada Salih A. (38) yönetimindeki 27 J 9763 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Ünal Y. (52) yönetimindeki 06 FR 4879 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın ardından bariyerleri aşan kamyon daha sonra şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan kamyon sürücüsü, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılırken şarampole yuvarlanan kamyondan etrafa dağılan kargo paketleri ise polis ekipleri tarafından toplandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:22 Kaynak: İHA

Sivas, Darende, Malatya, 3. Sayfa
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