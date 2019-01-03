Son Dakika Haberleri: Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

53 dakika önce

Malatya'da tırla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'da tırla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Biçer idaresindeki 324 AE 3136 plakalı kamyon, Malatya- Kayseri kara yolunun Akçadağ ilesine bağlı Sarıhacı mevkisinde karşı yönden gelen Nuh Enes Rutbil yönetimindeki 44 DJ 644 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Biçer'i, AFAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yaralılar Biçer ve Rutbil, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Akçadağ, Kayseri, Malatya, Güncel
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