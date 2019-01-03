Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
53 dakika önce
Malatya'da tırla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya
'da tırla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Biçer idaresindeki 324 AE 3136 plakalı kamyon, Malatya- Kayseri
kara yolunun Akçadağ
ilesine bağlı Sarıhacı mevkisinde karşı yönden gelen Nuh Enes Rutbil yönetimindeki 44 DJ 644 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Biçer'i, AFAD
ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.
Yaralılar Biçer ve Rutbil, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:45 Kaynak: AA
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