Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
54 dakika önce
Malatya'da trafik kazası: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malatya
'da trafik kazası: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi
ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.T. idaresindeki 44 AAG 968 plakalı otomobil ile B.M. yönetimindeki 44 EM 763 plakalı otomobil Eşref Bitlis
Caddesi üzerindeki kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada B.M. ile U.T. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:34 Kaynak: İHA
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