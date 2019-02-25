Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
38 dakika önce
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Malatya
'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
M.M idaresindeki 44 NS 171 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman
kara yolu Savaklı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan M.B ve H.G. yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Doğanşehir
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA
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