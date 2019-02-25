Son Dakika Haberleri: Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

38 dakika önce

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

M.M idaresindeki 44 NS 171 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolu Savaklı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan M.B ve H.G. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Adıyaman, Malatya, Güncel
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