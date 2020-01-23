Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:08 Kaynak: AA
Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Serdar Erkut yönetimindeki 44 KB 392 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve Mert Erkut otomobilin içerisine sıkıştı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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