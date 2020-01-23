Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Serdar Erkut yönetimindeki 44 KB 392 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve Mert Erkut otomobilin içerisine sıkıştı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:08 Kaynak: AA
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