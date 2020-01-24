Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesi Erkenek mevkiinde S.K. idaresindeki 44 KB 392 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı.Kazada araç sürücü ile birlikte M.E. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Doğanşehir, Erkenek, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Kız çocuğunu kaçıran uzman çavuş, linç girişiminden havaya ateş açarak kurtuldu Kahramanmaraş'ta kanlı infaz aydınlatıldı! Hala ve yeğen gözaltına alındı Karı koca arasına girmesi ona pahalıya patladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 06:51:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]