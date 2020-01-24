Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesi Erkenek mevkiinde S.K. idaresindeki 44 KB 392 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı.Kazada araç sürücü ile birlikte M.E. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Kız çocuğunu kaçıran uzman çavuş, linç girişiminden havaya ateş açarak kurtuldu Kahramanmaraş'ta kanlı infaz aydınlatıldı! Hala ve yeğen gözaltına alındı Karı koca arasına girmesi ona pahalıya patladı