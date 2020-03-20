Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adliye Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; A.D. yönetimindeki 44 AAZ 963 plakalı hafif ticari araç ile V.C. idaresindeki 44 ABH 510 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı.Kaza da A.D. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:45 Kaynak: İHA

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