Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

18.07.2022 23:51
Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.50 sularında Turgut Özal Bulvarı Beydağı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergenekon Köprüsü istikametine dönüş yapmak isteyen F.A. idaresindeki 34 CMB 689 plakalı araç ile Ankara istikametine seyir eden 34 VE 5185 plaka araç çarpıştı. Kazada F.A. ve K.M. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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