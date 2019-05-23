Son Dakika Haberleri: Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

7 saat önce

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesi'nde S.K, idaresindeki 44 PN 406 plaklı otomobil ile E.B, yönetimindeki 44 PD 612 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan sürücü S.K, E.B, ve S.K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:52 Kaynak: AA
Malatya, Güncel
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