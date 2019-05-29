Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:33 Kaynak: İHA
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. idaresindeki 44 PR 145 plakalı otomobil ile Y.K. yönetimindeki 44 EM 962 plakalı hafif ticari araç Yüzüncü Yıl kavşağında çarpıştı. Kazada A.T., Y.K. ile E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Alkollü sürücü polis otosuna çarptı
Kadın dizisinin sezon finaline damga vuran kaza sahnesi
Küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı!