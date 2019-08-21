Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
41 dakika önce
Malatya'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:32 Kaynak: İHA
'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya- Adana
Karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.A. idaresindeki 02 NA 968 ve R.A. yönetimindeki 01 HZ 194 plakalı otomobiller ile L.Ş. yönetimindeki 44 BU 188 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada A.S.A., Z.Ş. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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