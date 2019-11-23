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Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza,Malatya- Kayseri karayolu Elemendik mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Şükrü E. idaresindeki 44 FD 802 plakalı otomobil ile Recep Ö. yönetimindeki 44 T 0181 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.Kaza da araç sürücüleri ile birlikte ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
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