Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Malatya'da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Malatya'da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Yeşilyurt ilçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehir Mezarlığı mevkinde meydana gelen kazada, 44 M 0001 H.A. idaresindeki minibüs ile F.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.Kaza da araç sürücüleri ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
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