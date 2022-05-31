Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

31.05.2022 22:07
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 20.45 sıralarında Malatya- Sivas karayolu Topsöğüt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş. idaresindeki 44 AAK 654 plakalı araç ile Sivas istikametinden gelen R.Ş. yönetiminde 44 LS 567 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada Z.Ş.(23), D.K. (67), B.Ş. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Topsöğüt, Tragger, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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