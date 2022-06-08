Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

08.06.2022 15:13
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.10 sıralarında Buhara Bulvarı Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş. idaresindeki 44 T 0495 plakalı araç ile Y.S. yönetimindeki 44 ADT 263 plakalı araç ve B.K.'nin kullandığı 44 ADA 019 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada, Y.S., M.S. ile A.Ç. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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