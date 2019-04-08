Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Malatya
'nın Doğanşehir
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.M. (49) idaresindeki 06 AY 4651 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman
kara yolu Erkenek
Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.M (46), M.M. (13) ve F.M. (13) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse
Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA
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