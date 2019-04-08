Son Dakika Haberleri: Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.M. (49) idaresindeki 06 AY 4651 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolu Erkenek Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.M (46), M.M. (13) ve F.M. (13) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA

Adıyaman, Doğanşehir, Malatya, Güncel
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