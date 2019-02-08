Son Dakika Haberleri: Malatya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

46 dakika önce

Malatya'da panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Malatya'da panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan T, yönetimindeki 44 BK 287 plakalı panelvan, Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkisinde Erol B. idaresindeki 44 NY 282 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada araçlarda sıkışan sürücüler ve 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:01 Kaynak: AA

Akçadağ, Malatya, Güncel
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