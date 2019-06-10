Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
3 saat önce
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır, toplam 5 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:26 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır, toplam 5 kişi yaralandı.
Gizem Kaya idaresindeki 44 BJ 756 plakalı otomobil ile Mikail Karakuş yönetimindeki 44 PT 067 plakalı otomobil, Yeşilyurt
ilçesi Yaka Mahallesi
'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler Kaya, Karakuş ile Sıdıka Göktürk
, Ünal Dinçer ve Hüseyin Karaavcı yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan Gizem Kaya, Sıdıka Göktürk ve Ünal Dinçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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