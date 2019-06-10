Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
2 saat önce
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Yeşilyurt
ilçesine bağlı Yaka Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.K. yönetimindeki 44 BJ 756 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 44 PT 067 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte S.G.,Ü.D.,H.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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