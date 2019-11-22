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Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Malatya- Kayseri kara yolu Akçadağ Kahyalı Mahallesi mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 PN 828 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Akçadağ, Kayseri, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:08 Kaynak: AA
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