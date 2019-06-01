Son Dakika Haberleri: Malatya'da trafik kazası: 6 yaralı
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Malatya'da trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Emrah E. yönetimindeki 46 ABH 795 plakalı otomobil, Malatya- Darende kara yolunun Karahan Tüneli mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildekiler Cebrail, Nihal, Şilan, Zeynep ve Fatma E. yaralandı.
112 acil servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:43 Kaynak: AA
Emrah, Darende, Malatya, Güncel
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